Overvallen personeel Players Casino Oudenbosch: ‘Het waren weer dezelfde gasten’

Ze doen weer 'gewoon’ hun werk, Natasa (35) en Ali (62). Ook al is het helemaal niet zo gewoon om gelijk na een gewelddadige overval weer in het Oudenbossche Players Casino te staan. ,,Je bent alerter, kijkt vaker om je heen, zeker als we 's nachts vertrekken. Want zoiets hakt er natuurlijk best in.”