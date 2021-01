Overval op Primera in centrum Halsteren

Creatieve onderne­mers krijgen in Het Patronaat een eigen plek: ‘Ik wil mensen bij elkaar brengen’

28 januari BERGEN OP ZOOM - Midden in de bouwput, telefoon aan zijn oor en gebogen over een bouwtekening, staat Koen Oosterwaal, initiator van Het Patronaat. Het monumentale pand aan het Lourdesplein in de wijk Fort-Zeekant ondergaat een metamorfose. De voormalige noodkerk en later wijkcentrum 't Fort wordt omgetoverd tot een creatieve broedplaats voor ondernemers. ,,Ik hou ervan om mensen bij elkaar te brengen.”