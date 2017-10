Overval op Poolse supermarkt in Steenbergen, politie houdt één van de vier overvallers aan

Bergse vrijgelaten, mannen nog vast voor hennepmoord in Ossendrecht

15:02 BREDA/OSSENDRECHT - De 33-jarige vrouw uit Bergen op Zoom die vorige week dinsdag is opgepakt in verband met de moord op Ulas Iskar (37) in Ossendrecht, is weer op vrije voeten. De rechter-commissaris in Breda heeft haar voorlopige hechtenis donderdag geschorst. Ze blijft verdachte.