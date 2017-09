Overleden man aangetroffen in bosgebied Bergen op Zoom: geen aanwijzingen voor misdrijf

Achtergrondverhaal HAS Hogeschool uit Den Bosch breidt uit naar Bergen op Zoom: zoveel meer dan een landbouwschool

9:31 BERGEN OP ZOOM - Of de krant alsjeblieft niet wil schrijven dat Bergen op Zoom een 'agrarische hogeschool' krijgt. Want die benaming doet allang geen recht meer aan de studie- en onderzoeksmogelijkheden die HAS Hogeschool in Den Bosch biedt, wil Florieke Koers van de hbo-instelling gezegd hebben.