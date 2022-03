Overlast zwaar verkeer in Steenbergen frustreert bewoners: ‘Wij zijn aan de goden overgeleverd’

Waar in West-Bra­bant kunnen we vluchtelin­gen opvangen? Voormalig ziekenhuis Langendijk in Breda is in beeld

Overal in West-Brabant wordt naarstig gezocht naar opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Zo lijkt ondermeer het voormalige Langendijk ziekenhuis in Breda in beeld te zijn. In Sint Maartensdijk is ondertussen een groep van 38 Oekraïners aangekomen.

6 maart