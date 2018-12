Overlast vuurwerk in Bergen op Zoom aanpakken

VIDEO Bergse moeder en dochter winnen WK buikdansen

7 december BERGEN OP ZOOM - Het was de zwaarste wedstrijd waar ze ooit aan meegedaan hebben en de concurrentie was moordend, maar het harde trainen heeft zijn vruchten afgeworpen. Afgelopen weekend werden Dimphij (41) en Roos Kuijpers (15) wereldkampioen buikdansen bij het WK in Duisburg. Moeder en dochter gingen er vandoor met de hoofdprijs bij de formaties in de categorie 'Classic Oriental.'