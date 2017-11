Overlast vrachtwagens Pomonalaan in Bergen op Zoom. Wat te doen?

BERGEN OP ZOOM - Bewoners van de Pomonalaan in Bergen op Zoom klagen al jaren over sluipverkeer van vrachtwagens in hun straat. In oktober drongen zij bij de gemeente aan op maatregelen. Ook de politiek zwengelde de overlast aan bij D66-wethouder Yvonne Kammeijer. Wat gaat er nu gebeuren?

- In antwoord op vragen van de VVD meldt Kammeijer dat er vooralsnog geen maatregelen komen zoals het inrichten van een 'slalom' tegen hardrijders. Wel komen er op korte termijn op twee plekken extra verkeersborden om sluipverkeer te ontmoedigen. Het gaat om de kruising Burgemeester Wittelaan/Randweg Noord en de kruising industriepark De Poort Kruisakkers/Burgerhout. Die borden moeten ervoor zorgen dat truckers kiezen voor de hoofdroute via de Randweg Noord en Randweg West en dus niet over de Pomonlaan rijden. Kammeijer wil vier maanden aankijken wat het effect van die borden is. De gemeente is inmiddels ook in gesprek met vrachtwagenbedrijven en toeleveranciers om de chauffeurs ertoe te bewegen over de randwegen te rijden.

- Verkeerskundige Gerben Geijsel van de gemeente maakte vorige maand bekend dat er per etmaal zo'n 3000 voertuigen door de Pomonalaan rijden. Ongeveer anderhalf procent van die 3000 wagens is zwaar vrachtverkeer. Die belasting is 'aan de forse kant', maar volgens wethouder Kammeijer nog wel binnen de toelaatbare belasting voor de Pomonalaan.

- Bewoners hoeven zich volgens Kammeijer geen zorgen te maken over mogelijke schade aan het leidingennet als gevolg van het vrachtverkeer. Netbeheerder Enexis heeft de gemeente laten weten dat de leidingen gemaakt zijn van slagvast-PVC. Dat materiaal is zodanig taai, dat het 'niet waarschijnlijk' is dat er schade ontstaat. De netbeheerder kent geen situaties waarbij, als gevolg van normale verkeersbelasting, schade aan gasleidingen is ontstaan.