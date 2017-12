Overlast op Keurvorstenweg, opknappen plexiglas tegen overlast dealers in Bergen op Zoom

"Tsja, ik kom liever ook niet met mijn naam in de krant als het over de Keurvorstenweg gaat", zegt een oud-bewoner die er een aantal jaar geleden vertrok. "Maar de overlastproblemen spelen er al jaren. Toen ik er net kwam wonen, in 2002, werd er al volop drugs gedeald.



Het wandje van plexiglas dat de Keurvorstenweg van de Laan van Borgvliet scheidt is zo vies, daar kan je niet meer doorheen kijken. Als dat wandje weer helder wordt gemaakt, is er veel meer doorkijk en zitten de dealers niet meer zo in het zicht. Volgens mij is daarmee een groot deel van het probleem opgelost. Ik weet dat het er op deze manier niet prettig wonen is. Het is niet fijn om er met je hond of kleinkind te wandelen."