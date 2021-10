Overlast door arbeidsmigranten in Putte valt mee, stelt beheerder: ‘Ik woon er zelf ook’

Namens huiseigenaren aan de Parklaan stelde Ad Kraaijeveld dat bungalows die door privé-eigenaren worden verkocht vaak door huisjesmelkers en uitzendbureaus met vier of vijf arbeidsmigranten worden volgestopt. ,,Dat leidt tot geluidshinder, scheld- en vechtpartijen. We moesten de politie erbij halen.”

Het woongenot wordt volgens Kraaijeveld vergald nu in 17 van de 136 recreatiewoningen arbeidsmigranten zitten. Wethouder Hans de Waal zegde toe in gesprek te gaan bij de ‘overlastadressen’.

‘Vier buiten gezet’

Volgens Paul Jaspers van Oxrooms valt de hinder wel mee. ,,We hebben negen huisjes in beheer. Die meneer is al eens bij ons op kantoor geweest. Wij pakken klachten ook op, zelfs als er overlast is bij huisjes die niet van ons zijn. Ik heb er ook al eens vier buiten gezet. Maar deze zomer ben ik slechts één keer gebeld over een incident, terwijl velen, ook Kraaijeveld, mijn nummer hebben. Ik woon nota bene zelf op dat park.”

Jaspers stelt dat vier of mensen per huisje bij hem niet standaard is. ,,Er zijn er ook met één of twee bewoners. Natuurlijk is dit mijn boterham, maar we hebben deze arbeidskrachten nodig om winkels vol te krijgen en onze pakketjes bezorgd. En het ontbreekt aan alternatieven.”