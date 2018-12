Overlast arbeidsmigranten in Steenbergen en Dinteloord: ‘Een duiventil is er niets bij’

VideoSTEENBERGEN/DINTELOORD - Een duiventil was er niets bij. Van de ene op de andere dag had de Steenbergse familie Minkman een huis vol Polen naast zich. Of waren het Roemenen of Hongaren? Eric Minkman (53) weet het niet. ,,Je verstaat er niks van.” Hij weet wel dat zijn gezin in een poel van ellende belandde. ,,Vuilophoping, hard schreeuwen, blowen, drank. Binnen een paar maanden was het een gigantische bende naast ons. En niemand die wat deed. De verhuurder niet, de gemeente niet, iedereen kijkt weg.”

We praten aan Grimbergen in Steenbergen-Zuid. Een straat met rijtjeswoningen in een jaren '70-wijk. Minkman en zijn vrouw zagen er hun drie kinderen groot worden; fijn huis in een fijne buurt. Maar de buurt verandert. Er staan steeds meer auto's en busjes met Oost-Europese kentekens in de straat. In steeds meer huizen worden arbeidsmigranten gehuisvest waarbij het schimmig is wie de woningeigenaar of verhuurder is. ,,Volgens de regels is de huizenkoper dezelfde als de bewoner. De woning mag dus niet doorverhuurd worden. Maar het gebeurt toch.”

Zo’n anderhalf jaar geleden verhuisden de buren van Minkman. ,,Binnen een week was het huis verkocht. Aan wie wisten we niet. Op een dag reden er een paar bestelbusjes voor. Dat beeld vergeet ik nooit. Sporttassen werden uit de busjes gegooid; een groep mensen -duidelijk migranten- stapte uit en banjerde het huis naast ons binnen. Hoeveel het er waren? Dat veranderde steeds. Ze kwamen en gingen weer. Het hoogste aantal dat ik geteld heb, was negen, overwegend mannen. In het begin waren er ook vrouwen bij.”

De Steenbergenaar praat rechtuit. Het moet maar eens verteld worden, vindt hij. ,,Ik ben er helemaal klaar mee. Luister, er zitten ook keurige jongens tussen. Zeg ik net zo goed. Maar wat wij hebben meegemaakt met die gasten naast ons, is werkelijk te gek voor woorden. In de zomer durfden we niet eens meer in onze eigen tuin te zitten. Hingen ze weer uit de ramen te brallen. Voor mijn vrouw voelde dat heel intimiderend.”

Volledig scherm De leegstaande woning aan Grimbergen in Steenbergen. Tot halverwege 2018 was in het pand een groep arbeidsmigranten gehuisvest. Dat zorgde voor veel overlast bij de buren. © Franka Van Der Rijt

Ongedierte

Minkman zag de tuin van zijn Oost-Europese buren veranderen in een afvalstort. ,,Met ongedierte als gevolg. De maden kropen onder de schutting door onze tuin in. Overal zwarte kraaien. Ik heb ze duidelijk proberen te maken wat ze met hun rotzooi moeten doen. Hielp allemaal niks.” Behalve het vuil was er de stank en het lawaai. ,,Je wordt er dag in dag uit mee geconfronteerd. Het zorgt voor stress, je wordt er heel boos en opstandig van. Dit huis is mijn pensioen. Vergeet dat niet, hè.”

Marco Krijgh (50) maakt in Dinteloord hetzelfde mee. In een hoekpand, pal naast zijn woning aan Zuideinde, zit een grote groep buitenlandse arbeiders. Ook daar veel verloop en overlast. ,,De ene keer wonen er Polen, de andere keer Hongaren of Letten. Het schijnt dat er maximaal twaalf in mogen. Maar het zijn er altijd teveel. Handhaving? Gebeurt niet. Er klopt niets van.”

De huisvesting van arbeidsmigranten aan Zuideinde wordt gecombineerd met peuterspeelzaal Jip en Janneke. Dat is geen ideale combi, weet Krijgh. ,,In de zomer moesten ze eerst de bierflessen weghalen voordat ze de kinderen konden ontvangen. Ik ben inmiddels zover dat ik dat soort dingen hardop durf te zeggen. Maar er zijn genoeg mensen die het niet durven.”

Volledig scherm Dinteloorder Marco Krijgh heeft veel last van een groep arbeidsmigranten op de bovenetage van peuterspeelzaal Jip en Janneke. ,,Handhaving bij overlast? Gebeurt niet, er klopt niets van.” © Pix4Profs/Peter Braakmann

Beklag

Evenals Minkman deed Krijgh zijn beklag bij de gemeente Steenbergen en verhuurmakelaar Hopmans Wonen in Bergen op Zoom. Dat bedrijf (in 2014 gefuseerd met Acser Tijdelijk Wonen -red.) regelt huisvesting voor ondernemers die flexwerkers invliegen. Maar de problemen voor omwonenden worden stelselmatig genegeerd, aldus Krijgh. ,,De gemeente schermt ermee dat overgangsrecht van toepassing is op het pand. In praktijk komt het er in elk geval op neer dat niemand ingrijpt. Weet je wat ik het ergste vind? Dat de gemeente rekening houdt met alle partijen, behalve met de eigen bewoners.”"

Inmiddels ligt er een plan voor de huisvesting van nog eens 250 arbeidsmigranten in Dinteloord. Krijgh bezocht in september de informatie-avond daarover en sprak bij die gelegenheid wethouder Petra Lepolder aan over de situatie aan Zuideinde. ,,Als je de huisvesting van twaalf Polen al niet kunt handhaven, hoe moet het dan bij 250 migranten?”

Steenbergenaar Minkman heeft geen goed woord over voor de opstelling van de wethouder. ,,Komt Lepolder wel eens buiten? Dan zou ze zien wat er overal speelt.” Hij vindt ook dat ondernemers in Steenbergen hun verantwoordelijkheid afschuiven. ,,Overal worden maar kassen bijgebouwd en pas als die dingen er staan, vragen ze zichzelf af waar de handjes vandaan moeten komen om de tomaten te plukken. Zet die kas dan in Polen neer.”

Barbecue

De woning naast Minkman aan Grimbergen staat inmiddels alweer maanden leeg. Toen er brand dreigde omdat de arbeidsmigranten afval aanstaken voor de barbecue, was de maat vol. ,,Terwijl stoom uit mijn oren kwam, heb ik Acser gebeld en geëist dat ze zouden ingrijpen. Toen zijn ze dan toch gekomen. Kijk hoe het huis en de tuin erbij liggen. Compleet uitgeleefd.”