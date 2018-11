Overal waar Sinterklaas komt, is het feest

BERGEN OP ZOOM/HALSTEREN/HOOGERHEIDE - Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten beleven drukke tijden. In zoveel mogelijk dorpen en steden maken ze hun opwachting. Overal zijn hordes kinderen op de been, vol verwachting klopt hun hart.

Sint had in Bergen op Zoom bijna zijn hele huishouding ondergebracht in het Groot Arsenaal. Niet alleen zijn Zwarte Pieten bivakkeerden daar, maar ook Amerigo en veel van zijn dierenvrienden. Kinderen konden een kijkje nemen in de ‘Stallen van de Sint’.

Theatervoorstelling

Volledig scherm Sinterklaas had aandacht voor alle kinderen. © Mariëtte den Engelse

Volledig scherm Veel dieren had Sinterklaas meegenomen naar de stal in het Groot Arsenaal. © Mariëtte den Engelse Maar liefst 2500 mensen namen dit weekeinde de kans waar. Ze werden getrakteerd op een theatervoorstelling. De vele kinderen zaten op de bankjes vooraan, bijna allemaal met een zwarte pietenmuts op. Amerigo was kwijt en dat zorgde voor bijzondere taferelen. Op de vraag wie er een sterke vader mee had gingen zo ongeveer alle vingers de lucht in. Twee papa's waren de klos en moesten zich in een paardenpak hijsen om Amerigo te vervangen. Hilariteit alom.

Tientallen dieren

In de stal die in het Groot Arsenaal was ingericht, stonden tientallen dieren waaronder geiten, kippen, ganzen, konijnen, een paardje en en een ezel, die graag geaaid wilden worden.

Volledig scherm Kinderen konden een rondje meerijden op een paard. © Mariëtte den Engelse

Ook konden kinderen een ritje op een paard maken en konden ze met Amerigo, die inmiddels weer gevonden was, op de foto. En of dat allemaal nog niet genoeg was, waren er ook nog dierenspelletjes om te spelen zoals ezeltje prik en koe melken. De Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom kan terugkijken op een geslaagd sinterklaasfeest.

Volledig scherm Toen de Sint de zaal binnenkwam werd hij getrakteerd op een dansje van alle kinderen, de Macarena. © Pix4Profs/Chris van Klinken

Koets

Op zaterdag was Sinterklaas in Halsteren. Samen met zijn hoofdpiet mocht Sinterklaas bij Vogelenzang in een koets plaatsnemen. Begeleid door een brandweerauto die bestuurd werd door een kale piet en door harmonie Sint Cecilia Eensgezindheid en de muzikale pietenbende voerde de tocht naar Oude Raadhuis waar wethouder Annette Stinenbosch hem verwelkomde. Even later vertrok de goedheiligman naar De Wittenhorst waar de Pietendiscotheek er voor zorgde dat de kinderen dansend in beweging bleven. Ze konden aan Sinterklaas persoonlijk hun verlanglijstje en kleurplaat afgeven en iedereen kreeg een snoepzak.

