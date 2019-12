Over en uit voor De Drempel: restaurant wordt woonhuis

HALSTEREN - Na 40 jaar sluit restaurant De Drempel in Halsteren definitief haar deuren. De gedroomde opvolger voor het restaurant kwam er niet, waardoor eigenaren Roger en Reinie Brusselaars hebben besloten hun levenswerk te verkopen aan een particulier. In het nieuwe jaar wordt de eetgelegenheid omgebouwd tot woonhuis.

Het gastenboek lijkt haast symbolisch op de laatste pagina te liggen. Een extra vel papier is weggelegd om ook de laatste gasten de mogelijkheid te bieden om een laatste beoordeling op te schrijven. Daarna gaat het boek dicht.

,,Helaas voor Halsteren komt er geen nieuw restaurant in dit pand", baalt de bijna 71-jarige eigenaar Roger Brusselaars. ,,Er hebben zich zeker wel partijen aangeboden, maar bij iedereen liep het spaak omdat ze het pand wilden huren in plaats van kopen. Dat vonden we een risico, dat wilden we niet doen. We wilden het echt verkopen en er een punt achter zetten. Zodoende is er voor deze oplossing gekozen."

Geen volledig afscheid

Echt helemaal afscheid nemen van De Drempel hoeven Roger en Reinie nog niet. ,,Het wordt weliswaar een woonhuis, maar de voorkant zal nog altijd De Drempel uit blijven stralen. Zo blijven de bar en de keuken volledig in tact hebben we gehoord. We wonen hier dichtbij, dus kunnen zeker nog een keer aankloppen om te kijken hoe het eruit komt te zien.

De Drempel is in 1980 begonnen nadat het horecakoppel bij het pand aan de Oudeweg uit was gekomen. Aanvankelijk wilde de familie Brusselaars restaurant De Bloemkool (dat in oktober haar deuren sloot, red.) overnemen, maar daar is het nooit van gekomen.

Een waar begrip in culinaire wereld