Ouders van leerlingen op school in Bergen op Zoom in opstand tegen corona-zelftesten: ‘Morele druk onaanvaardbaar’

Konijn of vogel in een hok zielig? 'We moeten af van de gedachte dat tralies slecht zijn’

3 juni Een konijn dat vereenzaamt in een hokje achterin de tuin. Of een vogel opgesloten in een veel te kleine kooi. Dat moet voorkomen worden met de invoering van de nieuwe dierenwet in 2023. De meningen erover zijn verdeeld.