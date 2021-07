Ouders Steenbergse school geschokt, 25.000 euro weg: ‘Dat je dit de kinderen ontneemt...’

Penning­mees­ter plundert jarenlang bankreke­ning ouderraad: 25.000 euro verduis­terd van basis­school in Steenber­gen

4 juli STEENBERGEN - De afgelopen jaren is er zo'n 25.000 euro verduisterd van de bankrekening van de ouderraad van basisschool Maria Regina in Steenbergen. Er is aangifte gedaan tegen de penningmeester. De ouders van leerlingen zijn recent schriftelijk geïnformeerd door de schooldirectie.