Ouders boos om dicht blijven scholen rond Bergen op Zoom: ‘Mijn kind huilde’

We wandelen wat af in West-Bra­bant: ‘Vroeger had je het bos echt voor jezelf’

3 februari BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL/ ETTEN-LEUR – Samen wandelen: het is ontzettend populair. Met vrienden, familie of collega’s gaan we massaal aan de wandel in de bossen en heides van onze regio. We willen toch even de deur uit na een lange werkdag om het hoofd leeg te maken, of bijkletsen met de buurvrouw. Het is een ideale manier om elkaar toch nog buiten de deur te treffen.