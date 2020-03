Oudereninstelling schiet Bravis ziekenhuis te hulp bij verzorging coronapatiënten

Franka van der Rijt

Het gaat om patiënten die medisch stabiel zijn, maar nog niet volledig klachtenvrij en sterk genoeg om naar huis te gaan. TanteLouise heeft een gedeelte van haar geriatrische revalidatieafdeling vrijgemaakt om deze coronapatiënten over te nemen van Bravis. Dat is goed te organiseren aangezien de revalidatieafdeling boven het Moeder- en Kindcentrum van Bravis zit en dus direct verbonden is met het ziekenhuis.

Het gaat om 15 bedden die, aldus Jan-Kees van Wijnen van tanteLouise, zo nodig óók gebruikt kunnen worden door andere Brabantse ziekenhuizen. Dat is in provinciaal verband (Regionaal Overleg Acute Zorg) afgesproken. Een aantal verpleegkundigen van tanteLouise loopt mee op de longafdeling van Bravis om meer te leren over het verzorgen van mensen met corona. De kamers van tanteLouise op de revalidatieafdeling zijn uitgerust om, als het nodig is, zuurstof toe te dienen.

Bravis krijgt overigens ook de mogelijkheid om andere patiënten (die dus geen corona hebben) door te schuiven naar de revalidatieafdeling van tanteLouise. Hiervoor worden nog eens 10 bedden beschikbaar gesteld. ,,Doel is om het ziekenhuis lucht te geven als de druk te groot wordt”, zegt Van Wijnen.

Aantal coronapatiënten stabiliseert

Het totaal aantal patiënten in Bravis met bewezen corona stabiliseerde donderdag op 42. In het afgelopen etmaal werden vier patiënten ontslagen en vier nieuwe patiënten opgenomen. Het aantal coronapatiënten op de Intensive Care steeg naar 9 op een totaal van 24 bedden. Het ziekenhuis bereidt zich voor op een versnelde toestroom van patiënten in de komende weken, maar kan de zorg op dit moment nog aan.

In zowel de Bergse als Roosendaalse vestiging van Bravis zijn inmiddels aparte afdelingen ingericht voor de verpleging van coronapatiënten. Deze cohortafdelingen tellen in totaal 63 bedden. Donderdag werden de eerste tien patiënten vanuit Bergen op Zoom verhuisd naar de Roosendaalse afdeling.