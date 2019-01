Ouderen St Elisabeth verhuizen naar Vrederust

necrologie Deze geheim agent uit Hoogerhei­de heeft zijn missie volbracht (1923 - 2019)

15 januari In het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom is vrijdag oorlogsspion Bram Grisnigt op bijna 96-jarige leeftijd overleden. Grisnigt woonde sinds 1974 in Hoogerheide, samen met zijn echtgenote Ann Stone.