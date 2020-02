Ouderen met de Plusbus naar Plus voor boodschappen

LEPELSTRAAT - De aanbiedingen bij de Plus zijn keurig uit de folder geknipt en op een boodschappenlijstje staat netjes met de handgeschreven wat ze verder nog nodig hebben. Anneke (70) en Geert (79) van Oevelen gaan goed voorbereid op pad. De boodschappendienst van de Plusbus is voor het echtpaar een uitkomst.

,,Nu doet onze zoon altijd de boodschappen in het weekeinde. Maar hij werkt de hele week en heeft het best druk”, zegt Anneke. Ze vindt het fijn dat ze nu de kans krijgt zelf naar de winkel te gaan. Het echtpaar woont in Lepelstraat en daar is geen supermarkt meer.

Zelf autorijden is verleden tijd. Anneke heeft nooit een rijbewijs gehad, maar Geert heeft vroeger heel wat kilometers gemaakt. ,,Ik reed op de ambulance in Bergen op Zoom. Drie jaar geleden kreeg ik een herseninfarct, sindsdien kan ik niet meer autorijden.”

Plusbus rijdt elke woensdag boodschappenrit

De Plusbus rijdt deze woensdag voor het eerst de boodschappenrit naar Halsteren. Chauffeur Frans Cox heeft het echtpaar van Oevelen thuis opgehaald. Eigenlijk is het opstappen bij buurthuis ‘t Weike waar de bus in het vervolg elke woensdag vertrekt om 10.15 uur. ,,Maar in overleg met de chauffeur is veel mogelijk”, zegt Cox. ,,Wij vinden het fijn, we wonen niet dichtbij ‘t Weike”, zegt Anneke. ,,Jammer dat we de enigen zijn vandaag. Ik had meer animo verwacht.”

Daar had Esther Moors, ouderenadviseur bij WijZijn Traversegroep ook op gehoopt. De eerste maand begeleidt WijZijn de ouderen. ,,Maar het heeft tijd nodig, er hangen op diverse plekken posters en we moeten het ook hebben van mond-op-mondreclame.”

Wennen in een nieuwe supermarkt

Cox parkeert de Plusbus handig bij de stoep voor de supermarkt. Het maakt de uitstap lager. Geert van Oevelen pakt een winkelwagen en dan kan het boodschappenavontuur beginnen. Het is even wennen in een nieuwe winkel waar je de weg niet kent.

Volledig scherm Het is even zoeken in de grote supermarkt. Maar het boodschappenlijstje wordt vakkundig afgewerkt. © Mariëtte Den Engelse - Bakker

Het oog valt al gauw op koeken van bakker Groffen. Die staan niet op het boodschappenlijstje, maar even later liggen er drie met chocolade in het karretje. ,,Ik heb ze vroeger veel gegeten”, zegt Geert. ,,De bakker zat toen nog vlakbij de ambulancepost. Als hij koeken over had die hij niet kon bewaren, kwam hij ze brengen.”

Knipsels van aanbiedingen

Met de knipsels van aanbiedingen en het boodschappenlijstje in de hand wordt de winkelwagen gevuld. Het gaat een beetje kriskras door de supermarkt. ,,Volgende keer lopen we gewoon alle paden af, dan vinden we het vanzelf”, zegt Anneke. Het echtpaar is vast van plan om vaker mee te gaan met de Plusbus. Het geeft een gevoel van zelfstandigheid. ,,En dan gaan we misschien ook nog naar het Kruidvat of andere winkels. Dat hebben we nu niet gedaan. We wilden eerst weten hoe veel tijd we nodig hebben.”