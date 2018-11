Ouderen in Bergen op Zoom al dagen vast in huis door kapotte lift

BERGEN OP ZOOM - Hoogbejaarde bewoners van een seniorencomplex aan de Rembrandtstraat in Bergen op Zoom zitten nu al vijf dagen opgesloten in huis. De oorzaak is een kapotte lift. Met als gevolg dat een deel van de bewoners niet meer zelfstandig naar buiten kan. ,,We zitten klem", zegt bewoner Rob de Vries.

De paniek slaat toe nu de lift vijf dagen later nog niet is gerepareerd. ,,Het is niet voor het eerst", zegt De Vries. ,,Een tijd terug zakten mijn vriendin en ik met de lift een halve meter naar beneden. De brandweer heeft ons toen moeten bevrijden. En nu kunnen we geen kant op. Met mijn rollator moet ik vier trappen omlaag. Dat moet je eens proberen als je slecht ter been bent. Met veel moeite is het gelukt, maar het is vragen om problemen."

Het merendeel van de bewoners in het complex aan de Rembrandtstraat is de zeventig gepasseerd. Zoals Adrie Stander, voorheen organisator van de scootmobieldriedaagse. Hij is het aanspreekpunt voor bewoners en maandag meteen in actie gekomen toen de lift niets deed.

,,Als huurder heb ik de storing gemeld bij woningcorporatie Stadlander. Zonder resultaat. Halverwege de week zitten we nog steeds zonder lift. Dus heb ik op eigen initiatief de leverancier van de lift gebeld. Die wist te vertellen dat er een onderdeel in bestelling is. In de tussentijd heb ik van Stadlander niets meer gehoord."

Vandaag opgelost

Met een beetje geluk moet de lift het vanmiddag weer doen, is Stander door de liftleverancier beloofd. ,,Dat hoop ik maar", zegt de flatbewoner. ,,Stel je voor dat hier brand uitbreekt, dan blijf je nergens."

Hij is er helemaal klaar mee. Net als zijn buurvrouw, de 78-jarige Jeanne Bokhoven. ,,Je begrijpt toch niet dat een woningcorporatie hier geen spoed achter zet? Zeker als je weet dat hier voornamelijk ouderen wonen, die afhankelijk zijn van een lift. Zelf ben ik slechtziend en kan nu niet meer zelfstandig boodschappen doen. Gelukkig kan ik ze aan huis laten bezorgen. Dat is mijn redding."

De oorzaak van dit alles is miscommunicatie, zegt gebiedscoördinator Anneloes van Geel van Stadlander. ,,Wij wisten niet beter dan dat de lift was gerepareerd. Nu bewoners opnieuw bij ons aankloppen, blijkt dat de monteur de lift van de week niet heeft kunnen herstellen vanwege een defect in de computer. Normaal regelen wij in dit soort situaties een liftstoel voor bewoners. Dat doen we vandaag alsnog voor mensen die op pad moeten. Het had alleen opgelost moeten zijn."