Oude tijden herleven in Gasterij De Kladde

HBO-onderwijs ontdekt West-Bra­bant, vooral Roosendaal is populair

10:00 ROOSENDAAL - Avans, HZ, CIOS, HAS, Fontys. Een mooi rijtje onderwijsinstellingen uit Zeeland en Brabant. Met locaties in onder meer Breda, Den Bosch, Tilburg, Eindhoven, Vlissingen en Goes. Maar niet in West-Brabant. De regio ten westen van Breda was jarenlang een blinde vlek voor met name de grote hbo-instellingen, maar daar komt verandering in.