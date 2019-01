Oude fabriek Bergen op Zoom komt weer in bedrijf, Sabic doet miljoeneninvestering

Van 't Land Formulie­ren: ‘Zonde van de tijd’, zei mijn man altijd

9:30 De afgelopen maand mocht ik wat formulieren invullen. Eén daarvan was voor een reisje. Ik vulde het netjes en snel in. Ik was zo klaar. Tot ik mijn ticket kreeg. Daarop stond niet mijn paspoortnaam. Ik had de kleine lettertjes niet gelezen, daar was het fout gegaan. Ik werd boos op mezelf, dit ging me onnodig extra geld kosten.