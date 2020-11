Oude Bergse stadhuis krijgt schilderbeurt: ‘Het is simpelweg echt nodig’

Toch valt dit volgens woordvoerder Erwin Stander goed te verklaren. Zo licht hij toe: "Voor panden waarvan de gemeente eigenaar is, zoals het oude stadhuis, hebben wij de plicht om die in stand te houden. En dus ook om het onderhoud uit te voeren."

Verwarring bij voorbijgangers

De woordvoerder van de gemeente snapt dat het voor verwarring kan zorgen bij voorbijgangers die de financiële situatie van de stad kennen. Toch wil hij benadrukken dat dankzij dit planmatig uitvoeren van onderhoud de kosten juist zoveel mogelijk gedrukt kunnen worden. "En het is simpelweg echt nodig. Als we dit onderhoud niet uitvoeren, ontstaat er op de lange termijn schade aan de monumenten. In dat geval zijn we nog meer geld kwijt om mogelijke problemen te verhelpen."

Stander bevestigt dat de gemeente op dit moment bij alle uitgaven ‘zeer kritisch beoordeelt of het echt nodig is’. Stander: "We gaan constant na: is de uitgave echt nodig, of kan dit wellicht wat vooruit geschoven worden? Een schilderbeurt als deze kunnen we naar onze mening niet uitstellen."