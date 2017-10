Oude archieven uit de Zuidwesthoek openbaar

HOOGERHEIDE - Oude archieven uit de voormalige gemeenten Putte, Huijbergen, Ossendrecht en Woensdrecht worden per 1 november openbaar en zijn dan in te zien bij het West-Brabants Archief in Bergen op Zoom.

,,We krijgen regelmatig mensen aan de balie die bouwvergunningen of bestuursarchieven willen inkijken”, vertelt wethouder Jeffrey van Agtmaal. ,,Als gemeente Woensdrecht maken we nu veel oude stukken openbaar en dragen ze over aan het West-Brabants Archief. Een flinke inhaalslag.”

Volgens de Archiefwet 1995 moeten archieven ouder dan 20 jaar naar archiefbewaarplaatsen, zoals die in Bergen op Zoom. In de leeszaal van dit archief, aan de Hofstraat bij het Markiezenhof, zijn de Woensdrechtse stukken vanaf komende maand in te zien voor alle belangstellenden, tijdens de geldende openingsuren.

Herindeling

De stukken die nu geopenbaard worden, stammen van voor de gemeentelijke herindeling in 1997 en komen dus uit de vier toenmalige Zuidwesthoekgemeenten. Er zitten wel verschillen in.

Zo worden uit de oude gemeente Woensdrecht, die al veel materiaal had ondergebracht, bestuursarchieven uit de periode 1989-1996 geopenbaard, plus bouw- en milieuvergunningen van 1922 tot 1996. Uit Putte komen bouwvergunningen vanaf 1952 en bestuursarchieven vanaf 1971. Bij Huijbergen en Ossendrecht gaat het om documenten vanaf respectievelijk 1971 en 1981.

Gedigitaliseerd