Oud-zwerver berooft man in Bergen op Zoom na 'terugval door corona'

Is dit het leukste uitje van Brabant?

13:12 BERGEN OP ZOOM - Het Klimbos Brabantse Wal maakt kans om uitgeroepen te worden tot het leukste uitje van Noord-Brabant. Het is de enige West-Brabantse genomineerde in een lijst van twaalf. Waarom eigenlijk? Verslaggeefster Majda Ouhajji ging klimmen om te kijken wat er zo leuk aan is.