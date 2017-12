Oud-woordvoerder vliegbasis Woensdrecht:'Balans slaat door naar activisten'

Zeldzame Zonnevis waargenomen in Oosterschelde

11:31 OOSTERSCHELDE - Sportduikers hebben eind oktober een opmerkelijke vis waargenomen in de Oosterschelde. In ondiep water zwom een jonge Zonnevis. De soort is in de Nederlandse wateren erg zeldzaam, en is maar een paar keer eerder gezien in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer.