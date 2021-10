Oud-wethouder Vic Huijgens (73) van Woensdrecht overleden

HOOGERHEIDE - In zijn woonplaats Hoogerheide is in de nacht van donderdag op vrijdag Vic Huijgens overleden. Huijgens was zijn hele leven actief in de politiek en het verenigingsleven.

Hij was vele jaren raadslid in de gemeente Woensdrecht. Ook was hij acht jaar wethouder voor de plaatselijke partij ABZ, waarvan hij in 1997 een van de oprichters was.

Huijgens was van jongs af aan actief in tal van verenigingen, waaronder carnavalsclubs, voetbalverenigingen en wielercomités. De laatste jaren was hij niet meer actief in de politiek, maar nog wel in het verenigingsleven.

De Woensdrechtse wethouder Hans de Waal reageert geschrokken en aangedaan op het overlijden van zijn vriend en partijgenoot. ,,Vic was misschien wel de bekendste Woensdrechtenaar van de laatste vijftig jaar. Iedereen kende hem en Vic kende iedereen. Hij had belangstelling voor alles wat er in de vijf kernen van de gemeente gebeurde. Ondanks vele persoonlijke tegenslagen bleef hij actief en stond hij altijd optimistisch in het leven.”

Vic Huijgens overleed in zijn slaap. Hij is 73 jaar geworden.