Oud-voorzitter Stichting Vastenavend kreeg veel voor elkaar

Structuur brengen, was zijn grote talent. Ook de vroegere Streekschool waar hij adjunct-directeur was, de Lourdeskerk en de Scheldeflat (allebei in zijn geliefde wijk 't Fort) waren daar goed mee. Leenders was een gelovig mens en actief in diverse geledingen van de 'Lourdes'. Die ervaring zette hij ook in als 'hulppastor' in de Scheldeflat waar hij als leek regelmatig vieringen leidde. In 2003 ontving hij de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia Pontifice.