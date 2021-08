Oud gereedschap opgeknapt, Solidariteitswerkplaats zet vrijwilligers in het zonnetje: ‘Ze slaan zelden over’

HUIJBERGEN - De Solidariteitswerkplaats Huijbergen is trots op zijn vrijwilligers. Twee van hen werden vrijdagmiddag in De Kloek in Huijbergen in het zonnetje gezet voor jarenlange trouw aan de werkplaats, waar gebruikt gereedschap wordt gerepareerd en naar derdewereldlanden wordt gestuurd.

De werkplaats begon 35 jaar geleden onder de naam Vraag en Aanbod afdeling Huijbergen, maar na meer samenwerking met Gered Gereedschap Nederland werd de naam veranderd in Solidariteitswerkplaats Huijbergen. De medewerkers zijn al vele jaren elke week in de werkplaats achter de brandweerkazerne in de weer.

Nico Thijssen en Rin Huijps werden vrijdagmiddag gehuldigd. Thijssen is al 25 jaar in touw en komt meerdere malen per week naar de werkplaats. Huijps is twintig jaar actief met het weer bruikbaar maken van oud gereedschap. Alle twintig medewerkers van de Solidariteitswerkplaats kregen een barbecue aangeboden.

Bescheiden feestje

,,Normaal houden we altijd een bescheiden feestje”, zegt Frans van de Steen, voorzitter van het bestuur van de Solidariteitswerkplaats in Huijbergen. ,,Vorig jaar konden we onze medewerkers door corona helaas niet in het zonnetje zetten. Daarom hebben we nu een wat uitgebreidere bijeenkomst.”

Van de Steen noemt de medewerkers trouwe mensen. ,,De meesten zijn al heel lang bij ons actief. Ze slaan maar zelden een week over.”

Over het aanbod van gebruikt gereedschap heeft de Solidariteitswerkplaats ook niet te klagen. ,,We zijn al 35 jaar actief in Huijbergen waardoor we een begrip zijn geworden in de regio. Men weet ons goed te vinden”, zegt Van de Steen.