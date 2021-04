Oud-BN DeStem-fotograaf Dick de Boer overleden, een man die het beeld graag liet spreken

COLUMN Racen op parkings kwelt buurtbewo­ners: overlast door ‘Maxjes in de dop’

10 april BERGEN OP ZOOM - Jeugd die gierend gek wordt van de corona-lockdown vindt blijkbaar een uitlaatklep in het racen op parkings. Wie denkt dat jongeren in Bergen op Zoom die zich de tering vervelen alleen maar hangen, moet eens gaan luisteren naar buurtbewoners van de Antwerpsestraatweg of Kijk in de Pot. Als je die al kunt verstaan boven het motorgeronk uit...