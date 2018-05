Otto over vermeende bedreiging van officier Greetje Bos: 'Ik heb zelfs nooit de gedachte gehad'

BERGEN OP ZOOM/BREDA - Klaas Otto ontkent in het programma De Raadkamer van Peter R. de Vries in alle toonaarden dat hij opdracht zou hebben gegeven om officier van justitie Greetje Bos te laten vermoorden. ,,Zelfs de agenten zeiden tijdens het verhoor: 'We hebben niks'."

Het programma stond donderdagavond vrijwel geheel in het teken van Klaas Otto. Aan tafel werd besproken of de vermeende opdracht tot een aanslag waarheid is of juist een valse beschuldiging van het OM.

Wekelijks schuiven verschillende personen uit de politiewereld, de misdaadjournalistiek en advocatuur aan. Officier van justitie Wouter Bos is doorgaans vaste gast. Deze week ontbrak hij echter, omdat Otto besproken zou worden. Advocaat Luis de Leon, die Otto verdedigt in de zaak: ,,Het OM staat in haar hemd. Daarom zegt de officier van justitie natuurlijk af. Het verhaal had nooit de pers in gemogen bij een gebrek aan bewijs."

Volledig scherm Officier van justitie Greetje Bos (links) in de extra beveiligde zittingszaal in de rechtbank van Rotterdam voor de inhoudelijke behandeling in de zaak rondom No Surrender-oprichter Klaas Otto. © ANP

Fietspomp

De Leon kreeg bijval van meerdere mensen aan tafel. Advocaat Peter Schouten sprak van het 'demoniseren' van de voormalig voorman van No Surrender. ,,Het lijkt wel of het OM overal met een fietspomp rondloopt om de zaak op te blazen." Eerder noemde Schouten Otto al een 'kop van jut'.

Otto zelf kwam ook veelvuldig aan het woord. De Vries vroeg hem op de man af waarom hij Greetje Bos dood wilde hebben. ,,Dat wil ik absoluut niet. Het is grote onzin. Waarom zou ik die vrouw dood willen hebben?", kaatste Otto de vraag terug. ,,Tijdens het verhoor zeiden agenten al: 'Klaas, er is niks. Waarschijnlijk wil iemand van buiten, jou binnen hebben.'"

De Vries liet het er niet bij zitten en vroeg nogmaals of hij misschien een hint of aanwijzing had gegeven, waaruit een ander kon opmaken dat hij Bos uit de weg wilde hebben: ,,Sterker nog, ik heb zelfs de gedachte niet gehad."

Quote Hij speelt hier de vermoorde onschuld Mick van Wely

Misdaadjournalist Mick van Wely was ook aangeschoven in het programma om op de zaak te reageren. Hoewel ook hij denkt dat Otto in de media groter is gemaakt dat hij daadwerkelijk is, is hij ook sceptisch over diens reactie. ,,Hij speelt hier de vermoorde onschuld, maar er speelt nog veel meer rond hem, dan alleen deze zaak."

