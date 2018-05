Ossendrechtse Osstival verhuist naar park Eikelhof

Cors Zijlmans neemt afscheid: 'emotie kun je nooit weerleggen'

10:00 STEENBERGEN - De carrière van Cors Zijlmans uit Dinteloord had heel anders kunnen lopen. Want het was in eerste instantie zijn vrouw, aan wie in de jaren tachtig werd gevraagd of ze interesse had om zich aan te sluiten bij een lokale partij. Dat leek haar wel iets voor haar man. Dat bleek: sinds 1986 is hij niet meer uit de Steenbergse politiek weg te denken. Als raadslid en wethouder. Maar binnenkort neemt hij afscheid.