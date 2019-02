Ossendrechtse Ola dood door verwurging

Toerekeningsvatbaarheid

De man is inmiddels onderzocht bij het Pieter Baan Centrum. Daar stelden gedragsdeskundigen dat ze te weinig over de man kunnen zeggen. Zij concludeerden daarop dat hij niet verminderd toerekeningsvatbaar was. Die conclusie deed de wenkbrauwen in de rechtbank in Breda fronsen. ,,Ik had een andere conclusie verwacht'', zei officier van justitie Hannah Huizenga. ,,Ik hield zelfs rekening met ontoerekeningsvatbaarheid.'' De man is meteen toen hij werd opgepakt als psychotisch bestempeld en heeft op de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Vught meteen anti-depressiva gekregen. Die krijgt hij nog steeds.

Drankprobleem

Wat wel duidelijk is, is dat de man een drankprobleem heeft. Advocate Marianne Timmermans wil daarom de deskundigen nog vragen of hun conclusie anders was geweest als blijkt dat de man dronken was. Dat is echter nooit bewezen, er is geen blaastest afgenomen toen de man werd opgepakt. Wel zou er een getuige zijn die had gezien dat de man een fles wodka zou hebben gekocht en die fles is half leeg aangetroffen.