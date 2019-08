Ossendrechter vrijgesproken van invoer 51 kilo coke

Hoewel het bedrijf van de Ossendrechter de verzender en ontvanger van de schroot was, vindt de rechter niet onomstotelijk bewezen dat hij verantwoordelijk is voor de drugssmokkel. Bij het anderhalf uur durende gesprek in het Ridderkerkse restaurant was namelijk uitsluitend het stemgeluid van Van G. opgenomen. ,,Dan is niet duidelijk in welke context de afgeluisterde gespreksdelen moeten worden geplaatst en of wordt bedoeld wat justitie beweert’’, aldus de rechter.