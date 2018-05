Ossendrecht wordt Dorp van de Rijzende Zon tijdens Roparun

In den beginne baadde Ossendrecht in de weelde van een passage in de avond. Sinds de route werd omgekeerd, van Parijs naar Rotterdam, zit de achtvoudige Roparunstad van het jaar echter gebakken aan de nacht en het holst van de ochtend. Zo ook deze tweede pinksterdag.

,,Maar juist vanaf een uur of vier, als de zon opkomt, is het bij ons op zijn drukst qua lopers", zegt John van Dooren, comitélid en bedenker van het motto. ,,Japan is het land van de rijzende zon, maar we trekken het thema breder, in oosterse sferen."

Volledig scherm De doorkomst van de Roparun in Ossendrecht heeft dit jaar als thema 'Ostrecht, Dorp van de Rijzende Zon. Peter van der Riet, John van Dooren, Judith van den Eijnden en Geert de Moor zijn al helemaal in oosterse sferen. © Chris van Klinken / Pix4Profs

Bij de brug naast de Adolphinekapel passeren de atleten en begeleidende fietsers onder twee metershoge toriis, traditionele Japanse poorten. ,,Er kunnen alleen geen campers onderdoor", grapt vrijwilliger Peter van der Riet.

500 oosterse hoedjes

Verder sieren boeddhabeelden, de Indiase Taj Mahal tempel, een levensgrote Chinese draak en 21 grote lampionnen aan lantaarnpalen het centrum. ,,Ook zijn er zo'n 300 kleine lampionnen, 300 banieren, 350 medailles en 500 oosterse hoedjes", somt Van der Riet op.

Volledig scherm Vanaf café Puts Meuleke worden de duizenden lopers van de Roparun welkom geheten in Ossendrecht, het Dorp van de Rijzende Zon. © Peter de Brie De eerste lopers kunnen zich vanaf 2.10 uur melden bij checkpoint Puts Meuleke en rennen dan richting dorpshart. Daar zorgen De Harmoniezaal met DJ Dave, De Boulevard met DJ Arjan en café De Snor voor leven in de brouwerij. De hardste gejuich zal klinken voor de Ossendrechtse teams: de L'Oslopers en Burgt & Co.

De comitéleden rennen geen 520 kilometer voor het goede doel, maar zijn wel maanden bezig met de intocht, gaan vanaf maart drie keer per week aan de slag in hun bouwkot. Tot het zware weekend van de waarheid.

Quote Al vallen we na die lange nacht om van vermoeid­heid, we breken pas af als de laatste loper gepasseerd is John van Dooren Zaterdag wordt alles klaargezet, zondag begint de opbouw. Na de sponsorloop om 19.00 uur wordt in ploegen alle materiaal bewaakt en is het wachten op de lopers. Tot diep in de ochtend. Tussendoor slapen zit er niet in.

,,Maar al val je om van vermoeidheid, we breken pas af als de laatste loper voorbij is, tegen tienen maandagmorgen", zegt Van Dooren. ,,We zijn tot half twee bezig met opruimen", aldus Geert de Moor, ,,en daarna eten we samen."

Dinsdagmorgen volgt de evaluatie. ,,Nog bruikbare spullen gaan weer naar onze opslagplaatsen, de rest naar De Kragge", aldus Van Dooren. ,,We brengen dan ook alles terug wat we geleend of gehuurd, zoals de dranghekken", vult De Moor aan.

Jonge aanwas

Quote De sfeer tussen de vrijwilli­gers onderling is heel leuk Judith van den Eijnden Maar ze hebben het er graag voor over en verwelkomen ook nieuwe aanwas, zoals Judith van den Eijnden (25), het jongste lid, die aan de grote draak heeft gewerkt. ,,De sfeer tussen de vrijwilligers onderling is heel leuk."

Zo houdt Ossendrecht het al ruim twee decennia vol, waar de comités in Bergen op Zoom en Steenbergen afhaakten. ,,Ons dorp is nog altijd erg Roparun-gezind en onze 25 comitéleden enthousiast", zegt Van Dooren. ,,Maar door de nachtelijke doorkomst is het toch lastig om de publieke belangstelling op peil te houden."