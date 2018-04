Ossendrecht weet niets van Scheldeprijs

De snelheid ligt heel de dag hoog. Zeker in de polders van Ossendrecht, waar de wind uit zuidzuidwestelijke richting waait. Met als gevolg dat de kopgroep bijna tien minuten eerder dan gepland het dorp nadert. "Jammer dat er zo weinig aandacht is voor de koers", zegt Paul Verhaaren, net terug van een rondje op de racefiets. "Je verwacht meer in een wielergemeente als Woensdrecht."

Verbaasd

Ernest Meylemans, die samen met Kees Spikker tegenover Motorservice Ossendrecht staat, volgt de koers op de voet. Hij is verbaasd over het grote aantal volgauto's en motoren dat deel uitmaakt van de wedstrijd. "Soms levensgevaarlijk als je ziet wat voor capriolen ze uithalen", zegt Meylemans. Niet veel later dendert de kopgroep door Ossendrecht, met enkele renners van Katusha op kop.

Een minuut of drie later gevolgd door een tweede groep. De wind heeft het peloton vroeg in de wedstrijd uit elkaar getrokken. Via Putsmolentje gaat het rechtsaf, de Putseweg op en met de wind op kop richting Putte en Kapellen. Dan is het nog enkele kilometers tot aan Schoten, waar de koers eindigt. In café Boulevard in Ossendrecht geen wielerfanaten. Alleen kroegbaas Peter Hussaart volgt op televisie de koers.