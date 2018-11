Ossendrecht krijgt niet één, maar twee nieuwe wijken

OSSENDRECHT - Niemand geloofde er nog in, maar volgend jaar gaat er toch echt gebouwd worden bij de Groeve Boudewijn in Ossendrecht.

Twintig jaar geleden waren er al plannen om op het terrein van de voormalige kalkzandsteenfabriek Boudewijn woningen te bouwen. Maar het bleef bij plannen. Het terrein werd destijds gekocht door bouwgroep de Nijs Soffers uit Hoogerheide die het terrein weer doorverkocht aan woningcorporatie Vestia. Vestia had grote bouwplannen, maar daar bleef het bij.

32 Woningen

Bouwbedrijf De Nijs-Soffers uit Hoogerheide kocht de grond dit jaar weer terug en liet er geen gras over groeien. In feestzaal De Jonckvrouwe in Ossendrecht presenteerde directeur Luc de Nijs van de bouwgroep de plannen. Op het terrein moeten volgend jaar 32 woningen verrijzen. ,,Wij zijn blij eindelijk dit bouwplan te kunnen realiseren”, zegt De Nijs.

Prijzen en grootte

Het plan Groeve Boudewijn kent een diversiteit aan woningen. Op achttien kavels van tussen de 200 en 600 vierkante meter groot verrijzen levensloopbestendige vrijstaande woningen en conventionele tweekappers. ,,Deze woningen komen te staan aan de Meiduinweg”, legt De Nijs uit. Aan de overzijde komen acht vrije kavels te liggen, terwijl er in het plan ook nog ruimte is voor zes grotere boskavels. De nieuwe woningen kennen een prijs vanaf 239.500 euro.

Op de informatieavond waren maandagavond vooral veel jonge gezinnen. Luc de Nijs liet foto’s en tekeningen zien van de te bouwen woningen.

Nog een wijk

Behalve dat er op de Boudewijngroeve wordt gebouwd, ligt er voor Ossendrecht ook nog het plan Noordrand waar in de loop van volgend jaar ook gebouwd gaat worden. Twee verschillende wijken waarmee Ossendrecht in de loop van volgend jaar bijna honderd nieuwe woningen krijgt. Het plan Noordrand is een initiatief van de gemeente Woensdrecht in samenwerking met de Woningstichting Woensdrecht.