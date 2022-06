Ossendrecht is verkeersoverlast beu: ‘Maar we zitten niet stil’

,,Jullie hebben wel oog voor bloemen en plantjes in het straatbeeld. Stop meer energie in de verkeersoverlast”, riep een van de aanwezigen. Tom Luijks van het DPO begrijpt de zorgen van de bewoners. ,,Maar we zitten niet stil”, zij hij. ,,We plaatsen in verschillende straten in het dorp snelheidsdisplays en we verzamelen alle feiten over de verkeeroverlast.”