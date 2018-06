Ossendrecht en ODIO klaar voor NK lacrosse

OSSENDRECHT - Twee jaar geleden begon Daniël Sterenborg met de promotie van lacrosse in zijn dorp Ossendrecht. ,,Dat promoten van deze sport, die in onze regio nog onbekend was, is aardig gelukt", vertelt Sterenborg trots. Dit weekend wordt zelfs het officiële NK lacrosse voor mannen en vrouwen op sportpark De Heiloop gehouden.

Lacrosse is een teamsport, waarbij een crosse - een stok met een netje aan het uiteinde - en een bal de hoofdrol spelen. De bal moet via de crosse in het doel van de tegenstander belanden.

Sterenborg is al jaren een verwoed beoefenaar van de lacrossesport. In 2016 begon hij demonstraties te geven op een trapveldje aan de Molenstraat in Ossendrecht. Dat jaar organiseerde hij ter kennismaking ook een eerste lacrosse-toernooi op het sportpark van voetbalclub ODIO aan de Trambaan.

Dat beviel prima. En dus ging Sterenborg een stap verder. Hij richtte een Ossendrechtse ploeg op die vorig jaar is opgegaan in het ook door hem opgezette Ogers Lacrosseteam dat traint en zijn wedstrijden speelt op de velden van hockeyvereniging Tempo in Bergen op Zoom.

Lacrosse valt onder de Nederlandse Hockeybond. Die wilde in eerste instantie het NK 2018 in Tilburg houden, maar daar waren geen velden beschikbaar. ,,De bond nam toen contact met mij op en ik dacht meteen aan ODIO", legt Sterenborg uit.

Bij de voetbalclub zijn ze trots op de komst van het NK. Zodanig zelfs dat het aanleggen van het nieuwe kunstgras even is uitgesteld. De afgelopen tijd is de juiste belijning voor lacrossevelden aangebracht op de oude natuurgrasmatten.

Quote Ossend­recht is op 9 en 10 juni de lacrosse­hoofd­stad van Nederland. We verwachten zeker 400 toeschou­wers Daniël Sterenborg, lacrosseliefhebber en -organisator ,,Ossendrecht is op 9 en 10 juni de lacrossehoofdstad van Nederland", zegt Sterenborg. De beste vier mannen- en vrouwenteams strijden om het nationaal kampioenschap. Beide dagen beginnen de wedstrijden om 11.00 uur, de laatste matches worden om 16.00 uur gespeeld. De damesfinale is zondag om 13.30 uur, de herenfinale om 16.00 uur.

Sterenborg weet uit het verleden dat op het NK lacrosse zo'n 400 toeschouwers afkomen. Zelf doet hij helaas niet mee. De Ossendrechtenaar speelt bij een club uit Enschede die slechts enkele punten te kort kwam om aan het NK deel te mogen nemen.