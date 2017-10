Ossendrecht blij met respons van Roparun

OSSENDRECHT - Het prijswinnende Roparuncomité uit Ossendrecht is blij dat de discussie over de geldverdeling nu goed loskomt.

Uiteraard nam het Comité Doorkomst Roparun Ossendrecht, het CDRO, vrijdag bij de verkiezing Roparunstad 2017 met gepaste trots de tweede prijs in ontvangst, goed voor 25.000 euro die naar goede doelen in de gemeente Woensdrecht gaat. Maar de Ossendrechtse euforie in Rotterdam werd zeker ook gevoed door de 2500 euro die alle doorkomstcomités nu voor het eerst krijgen om de organisatie voor komend jaar op de rails te helpen.

,,We zijn blij dat we de verdeling van het prijzenbudget bij de Stichting Roparun hebben aangekaart”, vertelt Sjef van den Bergh van het CDRO, dat evenals het comité uit Bergen op Zoom zich landelijk liet horen. Hun bezwaar: plaatsen waar de teams ‘s nachts passeren, hebben het lastiger om veel volk op de been te brengen. Dus krijgen zij minder stemmen van de lopers en maken zo minder kans op de hoofdprijs, zoals de Vlaamse veelwinnaar Zele.

Kleine uurtjes

Erkenning voor de hardwerkende comités met een doortocht in de kleine uurtjes is volgens Van den Bergh cruciaal voor de continuïteit. ,,Anders zakt de moed de mensen in de schoenen. Dus zijn we tevreden dat dit thema als rode draad door de avond liep.” Directeur Theo Quaijtaal schoof zelfs bij het CDRO aan tafel om hen te bedanken.

Van den Bergh: ,,Hij was blij dat we dit hebben aangeroerd. We hebben ze blijkbaar wakker geschud en aan het denken gezet.” De 2500 euro voor elk comité dat de handen uit de mouwen steekt, voelde als een overwinning. ,,Maar ook het feit dat het bestuur met een tiental willekeurige teams is gaan praten. Er wordt naar mensen geluisterd.”

Lastig verhaal

Dat leidde echter nog niet tot afschaffing van de verkiezing Roparunstad van het jaar, zoals was aangekondigd. ,,Zo’n ingrijpende verandering vond de stichting voor 2017 toch wat te kort dag. Ze willen dat goed uitzoeken voor 2018.” En dat wordt nog best een lastig verhaal, beseft Van den Bergh.

Want stel dat, naast stemmende teams ook een jury de doorkomsten zou beoordelen, wat moeten dan de criteria zijn? En alle prijzengeld op één hoop gooien en elk comité hetzelfde uitkeren, dat vindt Van den Bergh gevoelsmatig ook geen recht doen aan de extra inspanningen die sommige organisaties leveren.

