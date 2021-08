Orgelmuziek bij ‘wandelconcert’ in Bergse Gertrudiskerk

Groepsac­com­mo­da­ties staan heel de zomer leeg, eigenaren met de handen in het haar: ‘Wij zijn de dupe’

15 augustus RUCPHEN/ZEGGE – Eigenaren van groepsaccommodaties zitten vanwege corona met de handen in het haar. ,,We staan de hele zomer leeg”, vertelt Cor van den Broek van Den Meulebaarg in Zegge. Ook ’t Ossekopke in Rucphen ziet een forse daling in klandizie. ,,De kleine man is de dupe.”