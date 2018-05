Oranjetaart naar Dinteloord

DINTELOORD - Jacques Huisman uit Dinteloord is de winnaar van de Koningsquiz die op 26 april in BN DeStem stond. Alle 20 vragen had hij goed en dat leverde hem dinsdag een oranjetaart op. Hij ontving deze van hoofdredacteur Hille van der Kaa.

Huisman had voor de gelegenheid speciaal zijn witte overhemd met oranje bretels aangedaan. Hij was niet de enige die alle vragen goed had. Van de 221 lezers die de quiz hebben gespeeld, mogen zich 27 een uitmuntende oranjekenner noemen. Via een loting is Huisman als winnaar aangewezen. Niet alle vragen wist de inwoner van het koningsgezinde Dinteloord uit zijn hoofd te beantwoorden. Met enig zoekwerk kwam hij er uit. ,,Zo ben ik tegen opmerkelijke verhalen aangelopen. Zoals dat van de eigenaar van hotel de Draak in Bergen op Zoom die speciaal naar Mechelen was gereden om daar witlof te halen voor de lunch van koningin Wilhelmina.''

Máxima

Dit was een van de vragen waarover deelnemers zijn gestruikeld. Net als over de vraag voor welk gerecht je Máxima wakker mag maken. Dat was dus chocolademousse en niet een oranje tompouce, crème brûlée of zomerkoninkjes met slagroom.

De voormalig docent elektrotechniek en fervent lezer van de krant had drie uur werk aan de quiz. ,,Ik heb het helemaal alleen gedaan. Mijn vrouw heeft niet geholpen." Sommige lezers hebben zich samen over de vragen gebogen. Zoals de bezoekers van Dagbehandeling Aeneas in Breda melden: 'Met veel plezier hebben wij de vorstelijke vragen opgelost. Nu maar hopen dat we met z'n allen van een heerlijke vorstelijke taart kunnen genieten!' Helaas hadden de bezoekers 1 antwoord niet goed.

Bluf

Voor Jacques Huisman was het vooruitzicht van de oranjetaart een goede motivatie. Hij was zeker van zijn zaak, want bij zijn oplossing schreef Huisman: 'De taart kunt u bezorgen bij:' gevolgd door zijn adres. ,,Nee, dit was geen bluf, ik wist gewoon zeker dat ik alles goed had.''