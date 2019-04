Oranje boven op Hollandse avond Brabantse Wal Festival

HOOGERHEIDE - Het was vrijdagavond oranje boven bij de Hollandse muziekavond van Het Brabantse Wal festival (BWF) in Hoogerheide. De feeërieke feesttent zat met ruim 2000 bezoekers zo goed als vol. Het was vooral meezingen met de bekende Nederlandstalige liedjes, gebracht door een keur aan artiesten waaronder Marijn van Geel, Wesley Klein en Wesley Bronkhorst. Uitsmijters van de avond waren René Schuurmans en Pater Moeskroen.

BWF voorzitter Niels van Elzakker constateerde dat de derde avond van het BWF ook weer geslaagd was. “De Hollandse avond is altijd goed voor tussen de 2000 en 2500 bezoekers en die komen vooral voor de gezellige en gemoedelijk sfeer”, zegt Van Elzakker. Vorig week zaterdagavond was de eerste avond van het BWF met de Foute Megaparty met 2500 bezoekers en op tweede paasdag was er muziekmiddag voor de senioren met ruim 300 bezoekers. “Het kan niet meer stuk”, vertelde Van Elzakker vrijdag.

Voor zaterdag is er een kleine teleurstelling. Hoogtepunt van het Koningsdagprogramma zou het Kwalleballen toernooi moeten worden. En teamsport waarbij modder het belangrijkste decor is. “We hadden helaas maar een ploeg die zich inschreef, dus hebben we het toernooi moeten afblazen”, legt Van Elzakker uit.