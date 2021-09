video Auto belandt in de sloot in Heijningen, bestuurder in kritieke toestand naar het ziekenhuis

15:12 HEIJNINGEN - Op de Oude Heijningseweg in Heijningen is donderdagochtend rond 10.30 uur een auto in de sloot beland. De gewonde bestuurder (37) is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam. Het slachtoffer is een man uit Steenbergen.