Opvallende stijging aantal woninginbraken Bergen op Zoom, landelijk juist daling

Bijna fatale bliksemin­slag bij Ossend­recht: ‘Risico's militaire oefening niet goed in kaart, noodweerin­fo niet doorgege­ven’

25 februari OSSENDRECHT - De oefening waarbij in juni 2019 veertien aspirant-militairen bij Ossendrecht door de bliksem werden getroffen en een van hen zwaargewond raakte, was onvoldoende voorbereid op zo'n calamiteit. Niet alle risico's, zoals het weer, bleken goed in kaart gebracht. Bovendien werd info over het naderend noodweer door een procedurefout niet doorgegeven aan de instructeurs in het bos.