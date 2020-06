Optreden van dj vanuit het Herstaco-stadion

STEENBERGEN/ROOSENDAAL - Geen festivals, geen clubs om op te treden. Ook voor dj’s heeft het coronavirus veel gevolgen. Normaal draaien ze muziek voor een groot publiek en nu is het hooguit via een livestream. Dat gaat ook de Steenbergse Anthony Suijkerbuijk doen. Maar hij heeft daar wel een heel bijzondere setting bij gevonden: hij laat zaterdag zijn set horen vanuit het Herstaco-stadion in Roosendaal.

Suijkerbuijk, ook wel bekend als dj BatuCada43, is bij het Roosendaalse publiek waarschijnlijk bekend als vaste dj bij Midnight. In het dagelijks leven is hij buschauffeur. ,,Ik was aan het bedenken hoe ik op een creatieve manier toch kan draaien in deze periode”, vertelt hij. ,,En meermaals per dag kom ik langs het stadion. Zo kwam dat idee ineens in me op.”

Filmen met drone

Hij mailde naar voetbalclub RBC, maar verwachtte er eerlijk gezegd niet veel van. Toch kreeg hij het groene licht. En dus gaat hij zaterdag zijn spullen opzetten in het lege stadion. ,,Ik moet nog even kijken wat de beste plek is, maar ik wil op de middenstip staan.” Hij heeft meerdere camera’s beschikbaar en zelfs een drone, die het optreden gaat opnemen. ,,In eerste instantie kunnen mensen het dus via de livestream op mijn Facebookpagina volgen. Maar daarna ga ik de beelden monteren en op YouTube plaatsen.”

Suijkerbuijk heeft er heel veel zin in. Kijkers moeten ook vooral naar zijn hoofdtelefoon kijken, zegt hij ,,Dat is echt mijn oogappel, die zit vol met Swarovski-elementen.” En een volgend stadion heeft hij ook al op het oog: die van FC Barcelona. ,,Dat is mijn favoriete club, daar probeer ik twee keer per jaar heen te gaan.”