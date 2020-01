Optreden in de Stoelemat is ook voor routiniers iets bijzonders

Flat Out bestaat dit jaar precies dertig jaar. Bierhuizen is er vanaf het begin af aan al bij, zangeres Sascha Sonnenberg volgde een half jaar later. Het traditionele Nieuwjaarsconcert in De Stoelemat krijgt daarom een extra feestelijk tintje. Naast de tienkoppige band treden ook gastzangers Robin van Beek, Marjon van Iwaarden en Stan Verbraak aan. Van Beek was jarenlang de vaste zanger van Flat Out, Van Iwaarden en rocker Verbraak _ aangekondigd als 'de man die hoger kan zingen, dan menige zangeres' _ hebben vaak meegedaan als invaller. Zij staan in De Stoelemat zij aan zij met de enthousiaste en charismatische zangers van de band: naast Sascha Sonnenberg ook Johannes Papilaja en Khadija Tribou.

Zenuwen zijn niet nodig, zaterdagavond in De Stoelemat. De zaal staat vol met diehard fans. Zoals Bergenaar Bertus van Hooydonk, die er samen met een vriend is. Hij volgt de band al jaren. ,,Onze eigen Waldorf en Statler'', vergelijkt de vrouw van de drummer het tweetal met het beroemde Muppets-duo dat vanaf het balkon altijd luid commentaar leverde. Maar uit de mond van Bertus niets dan lof. ,,Hartstikke leuk om hier te zijn. Het is altijd een feestje met Flat Out.''

Hoeveel leden de band in dertig jaar heeft gehad? ,,Geen idee'', zegt Bierhuizen. ,,Het moeten er wel een stuk of zestig zijn geweest. We maken natuurlijk ook regelmatig gebruik van invallers.'' Flat Out begon als Bergse coverband, maar nu zijn er nog slecht drie leden uit Bergen op Zoom, vertelt trompettist Arjen de Groot. Met 15 jaar Flat Out op de teller voelt de Rotterdammer zich inmiddels ook een halve Bergenaar. De band mag zich rekenen tot de top tien van de coverbands en treedt zo'n 50 keer per jaar op, met covers van de jaren '70 tot nu. ,,We hebben veel trouwe fans, die ons soms al heel lang volgen. Dat is ontzettend tof. Maar wat ook wel heel leuk is, is dat er ook altijd veel jonge mensen bij zijn, zoals vanavond. Bergen op Zoom is de stad waar we steeds weer terugkeren, Wij zijn de BZN van Bergen op Zoom!''