Optochten Prinsenbeek en Bergen te zien via bndestem.nl

Geneuzel Van restaurant naar kefee: René heeft er zin in

14:09 Een stukje over een restaurant zou ik normaal gezien beginnen met de lekkere geuren, de bedrijvigheid in de keuken en de sfeer binnen. Maar als ik zo met mijn neus tegen de ramen aangedrukt naar binnen gluur bij ‘t Spuihuis, dan is daar allemaal vrij weinig van te zien (of te ruiken!). Eigenaar en chef-kok René Vermeulen daarentegen lijkt wel druk bezig.