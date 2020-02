Optocht Peeloofdurp (Dinteloord): punt verschil tussen eerste en tweede plaats

,, Bij zo'n klein verschil heeft de jury nog even extra naar de uitslagen gekeken.'', vertelt Carlo Baas van de stichting carnaval Peeloofdurp. ''. De stichting had de optocht door laten gaan, maar wel een uur eerder laten starten. ,,De optocht met de meeste wagens in de gemeente Steenbergen.'', wordt uit de schooiwagen geroepen. Inderdaad weten bouwclubs uit de hele regio het Peeloofdurp steeds beter te vinden en is de optocht in enkele jaren uitgegroeid van niets, het carnaval had lange tijd stilgelegen, tot een optocht met twintig wagens. En ook is er volop publieke belangstelling langs de weg, vooral rond het Raadhuisplein. Bouwclub SEB uit Oud Gastel beeld het motto van Peeloofdurp 'We 'ange de bééjst uit' goed uit met hun 'Stelen van de raven'. Vooral voor het spel rond de wagen, raven die proberen een schat te stelen, ontvingen ze de ambitieprijs. De kinderen van de fleurige Péékes voelen zich lekker thuis in hun Monkey Town en CV de Vrolijke Vierder uit het Peeloofdurp weet: 'Ter land ter zeej, alle fééstbééjste doen meej.'' Bij de paren laat BC de Rare Snuiters iedereen zien: Za 'k oe is vertelle waor wij de beejst uit 'ange? Aah witte wa, lamaa zittu.