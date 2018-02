Optocht: In Moerstraten vloog het voorbij

longread Wijkagent Paul Gabriels over Bergse Sterrenbuurt: 'We zijn de binding met de wijk kwijtgeraakt'

14:00 BERGEN OP ZOOM - Of de krant ook eens wil schrijven dat het leuk wonen is aan de Plejadenlaan. ,,Al die verhalen over ellende en overlast. Ik woon zo ongeveer al mijn hele leven in deze buurt. Met groot plezier, mevrouw! Nee, u krijgt niet mijn naam.''