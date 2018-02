Optocht De Straot onder een zonnetje

LEPELSTRAAT - Heeft de Stichting Karnaval Lepelstraat voorspellende gaven of is het gewoon een kwestie van toeval? In ieder geval staat buiten kijf dat de stichting met het motto 'Me N'ebbe de wind in de zeile' in de roos heeft geschoten. De deelnemers aan de optocht zaterdag in De Straot lopen en rijden de hele tijd in het zonnetje en dat is wel eens anders geweest.